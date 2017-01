Nouvelle maison actuelle et lumineuse pour famille moderne à Thy le Bauduin

Si vous êtes amateur d’art ou que vous appréciez les hôtels décalés, le Graffalgar hôtel est fait pour vous! Vincent Faller, le propriétaire, a sélectionné 38 artistes pour donner vie et style aux lieux. Grapheurs, illustrateurs, designers et photographes ont donc exprimé leur créativité dans les chambres et les espaces communs pour un résultat surprenant, original et unique! Le mobilier, conçu à partir de caisses de bois utilisées pour le transport de tableaux et sculptures, est quant à lui plus sobre mais toujours cohérent avec le projet. Si le Graffalgar a pour fonction première d’être un hôtel, il sert également de centre d’exposition, d’atelier d’artistes ou encore de salle de concert. Bref, c’est un lieu vivant où il se passe toujours quelque chose.