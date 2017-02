Maison de maître familiale rénovée avec passion et goût à Tournai

Si vous êtes fan des années 70 et amateur du funky et de la pop, le "Rock’n’Love" est un endroit où vous devez absolument vous rendre! Ce chalet situé à Tignes reflète la passion et l’imagination de son designer, Mickael Meriguet. Couleurs flash, objets loufoques et luminaires vintage créent une atmosphère dynamique et pleine d’énergie. Découverte de ce lieu surprenant et décalé, qui a reçu le prix du " plus beau chalet du Monde 2016 ".