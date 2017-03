Tout ça ne nous rendra pas le Congo revient !

Molenbeek, cette commune située au coeur de Bruxelles, est aujourd’hui mondialement connue comme étant un foyer du radicalisme. Safia Kessas a choisi de nous montrer cette commune sous un jour différent : celui du prisme social et non religieux. Celui des travailleurs sociaux, des femmes pour la plupart, qui donnent tous les jours de leur personne pour garder les gens les plus fragiles dans le giron du système social. Elle est ainsi allée à la rencontre de ces "petites abeilles" qui oeuvrent tous les jours en première ligne pour accompagner les plus démunis au CPAS de Molenbeek.

Julie, Jessica, Nouzah, Alexandra ou encore Maité se battent tous les jours pour répondre à la grande précarité qui se présente à elles. Et cette paupérisation touche toutes les populations. Ces assistantes sociales, les " AS " comme on les appelle, disposent de 20 minutes par "client" pour assurer un suivi humain, psychologique, administratif et financier. Ces femmes sont en première ligne de la misère sociale. Elles passent du travail administratif, aux permanences, aux visites à domicile sans rechigner. Un travail exigeant où les gens passent sans discontinuer jour après jour. "Au suivant" : un sujet sur des femmes d'exception et qui en dit long sur les inégalités sociales qui se creusent chaque jour un peu plus dans nos sociétés.

A noter que le film sera projeté dans les locaux du CPAS de Molenbeek le lundi 27/03 à 17h en présence de l'équipe et de la réalisatrice - Adresse: Rue A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Molenbeek-Saint-Jean