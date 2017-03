Tout ça : le quotidien des hôtels de vente !

Attention : l’impertinence fait son retour en force à la RTBF ! Le magazine poil à gratter “Tout ça ne nous rendra pas le Congo” revisite les 7 péchés capitaux. Tout ça ne nous rendra pas le Congo : expression ironique typiquement belge pour se lamenter sur l’absurdité de notre petit pays. Sauf qu’ici, on ne se lamente pas : on montre, on parle, on dérange, on chatouille, on titille, on secoue …