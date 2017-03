Le Récap' du premier Live

Ce mardi, c'était le tout premier Live de cette sixième saison...un moment de tension et de stress pour nos Talents !

Ça y est, la machine est lancée ! Chaque semaine, la RTBF vous fixe rendez-vous sur La Une à 20h15 pour un nouvel épisode de The Voice Belgique. Le Récap' vous propose de voir ou de revoir toutes les prestations de ce premier Live. C'est parti !

Les Talents du Live 1 - 'Christine' c'est sur 'Christine' de la chanson Christine and the Queens que nos Talents vont ouvrir cette première soirée des Lives. Stress, tension, adrénaline, ce premier Live promet bien des surprises !

Valentine Colinet - 'It's Oh So Quiet' Si Valentine nous demande de ne pas faire de bruit, elle, elle va donner de la voix ! La flamboyante jeune fille défend sa place et espère continuer l'aventure The Voice Belgique. Sera-t-elle sauvée par le public ou par son coach ? Quoiqu'il en soit, c'est sur cette prestation qu'elle devra tout donner !

Céleste Comeliau - 'Love on the brain' Et c'est sur le dernier titre de Rihanna que la belle Céleste va tenter de décrocher les votes du public...ou de son coach.

Leutrim Aliaj - 'Do You Hear Me' Pour Leutrim, pas question de rester sur ses acquis et sur les excellentes remarques reçues lors des précédentes étapes. La suite de l'aventure, il la veut, et c'est sur les votes du public ou de son coach qu'il devra compter.

Collin De Bruyne - 'Life on Mars' c'est sur le géant 'Life on Mars' que Collin tentera de défendre sa place dans l'aventure The Voice Belgique. Mais passer de l’instrument au chant et en direct… est-ce un défi que Collin va réussir à relever ?

Tamara Legrand - 'Gangsta' Beverly Jo Scott ne pouvait tout simplement pas passer à côté de ce diamant brut. Pour ce premier Live, Tamara lance un clin d’œil à ses anciens coachs… et reprendre leur titre aux 20 millions de vues sur YouTube, 'Gangsta'.

Joséphine Le Grelle - 'When we were young' Quand elle chante, Joséphine déclenche une pluie d’émotions et ne récolte que des compliments ! Pour son premier Live, elle va tenter de séduire, à nouveau, le public et les coachs sur 'When We Were Young' d'Adele.

Laura Curado - 'Don't you worry about a thing' Une voix incroyable, une présence scénique inimitable, Laura a tout d'une grande et le prouve, à nouveau, sur ce tube de Stevie Wonder

Pistice Yoka Mpela - 'Freedom' Et quand il s'attaue au regretté George Michael, il a intérêt à assurer ! Mais Pistice, la scène, ça le connaît et ça ne l'effraie pas...

Théophile Renier - 'Dis quand reviendras-tu?'

Margaux Coene - 'You got the love' C'est avec 'You got the love' de Florence + The Machine que Margaux tente d'attirer les votes du public !

Angélie Lisman - 'La Bohème' Notre footballeuse a rangé ses crampons pour une chanson plus nostalgique et un grands classiques de la chanson française, 'La bohème' de Charles Aznavour.

Carla Katz - 'Respect' C’est maintenant au tour de Carla… Carla, qui a vu son avenir dans The Voice se jouer à un souffle de seconde quand son coach buzzait sur le fil. Ce soir, elle veut se dépasser et quoi de mieux que le titre d’anthologie RESPECT mais avant on revient sur ses débuts…

Vanessa Issa - 'Bohemian Rapsody' Toujours de bonne humeur, on se rappelle également de son Duel incroyable face à Laura Curado ! Pour ce premier live, c'est sur l'immense 'Bohemian Rapsody' de Queen qu'elle tentera, à nouveau, de scotcher les coachs et le public.

Fei-Lin Benoit - 'Can't feel my face' Pour ce premier Live, elle opte pour le tube incontournable du groupe The Weekend… et n’a qu’un objectif : mettre tout le monde d’accord !

Marie Lenoir - 'Something' Si elle avait déjà séduit ses coachs, c'est maintenant le public qu'elle doit conquérir. Et pour cela, la jeune maman a choisi 'Something' des Beatles.