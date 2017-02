Le Récap' du premier Duel

Ce mardi, c'était le premier Duel de cette cinquième...un moment de tension et de stress pour nos Talents !

Ça y est, la machine est lancée ! Chaque semaine, la RTBF vous fixe rendez-vous sur La Une à 20h15 pour un nouvel épisode de The Voice Belgique. Le Récap' vous propose de voir ou de revoir toutes les prestations de ce premier épisode des Duels. C'est parti !

Collin De Bruyne et Perrine Prieur - 'Treasure' Entre séduction et véritable affrontement, Perrine et Collin devront choisir ! Après une prestation énergique et maîtrisée, tous les coachs donnent la préférence à Colin. Même s'il était moins "à l'aise" sur la scène, sa voix et son groove font l'unanimité. Marc suit donc la voie de ses collègues coachs et choisit Collin, les suppliant, tout de même, de repêcher Perrine. Chose inédite dans The Voice Belgique, un cas avéré de pot-de-vin survient sur le plateau des Duels ! Perrine offre des chocolats à Quentin, en échange de son buzz...et ça marche ! Quentin se jette sur son buzzer et l'intègre dans son équipe. Perrine est donc en sursis jusqu'à la fin des Duels.

Tamara Legrand et Marie Lenoir - 'Here' Les deux aliens de l'équipe de Bigflo & Oli se rencontre sur la planète "Duels" C'est un duel très intense que nous offrent Marie et Tamara, mais également beaucoup de surprise ! Lors de son Blind, Tamara avait fait sensation auprès des coachs, la plupart étaient d'ailleurs très dubitatif à l'issue de sa prestation. C'est une Tamara complètement différente qui se présente sur le ring. Les deux filles ont beaucoup bossé, sur le flow, la respiration et leur présence scénique, mais Tamara a également beaucoup travaillé pour gommer son tic vocal. Marc a été impressionné par la prestation, il a senti la démarche urbaine et hip hop apportée par Bigflo & Oli. Il n'attendait pas Marie dans ce style et la félicite, mais sa préférence va, tout de même, vers Tamara. Quentin, quant à lui, n'avait pas apprécié Tamara aux blinds, mais il avoue être sur "le cul" et la choisit également. Bigflo & Oli, eux, fanfaronnent ! Extrêmement fiers de leurs deux protégées, ils rappellent à tous qu'ils étaient les seuls à s'être retournés pour Tamara lors des Blinds. Ils choisissent Marie mais soulignent l'excellente performance de Tamara. BJ Scott, Marc et Quentin sautent sur leur buzzer et se battent pour Tamara. La jeune fille rejoint l'équipe de BJ Scott et est désormais, en sursis, jusqu'à la fin des Duels.

Margaux Coene & Vienna Pezzuto - 'Ton visage' Une "gentille" prestation...peut-être un peu trop ?! Pendant le coaching, Mosimann et son artiste invitée, Priscilla, avaient encouragé les filles à être moins "lisse" et à proposer une interprétation qui leur était propre. Les conseils ont-ils été entendus ? Pas sûr... En effet, Quentin a trouvé la prestation "mignonne" mais cela manquait, selon lui, de folie. Il choisit, dès lors, Margaux pour son grain de voix différent. Mais il ne laisse pas Vienna sur le carreau, ils encourage les autres coachs à la voler et c'est son ami, Marc suit son conseil. Vienna est donc, en sursis, dans l'équipe de Marc jusqu'à la fin des Duels.

Emilio Amico & Firmin De Brabanter - 'Take On Me' Back to the eighties avec Emilio et Firmin ! Plus de 25 ans séparent la sortie de "Take on me" par la groupe norvégien A-ha et la naissance d'Emilio ! Mais cela n'empêche pas nos deux jeunes Talents de s'emparer de ce classique. Déhanchés, mouvements de tête, et envie irrépressible de danser, c'est l'effet qu'à cette chanson et son interprétation dans le public des Duels. faussement légère et facile, cette chanson demande une grande maîtrise vocale. BJ Scott, la coach d'Emilio et Firmin souligne d'ailleurs la superbe prestation de ses deux poulains. Selon elle, Emilio est très solide et a réussi à faire face à sa timidité. Firmin, lui, a découvert sa voix et ses capacités incroyables mais il n'arrive pas encore à savoir comment assembler tous ces éléments ensemble. Pour ces raisons, elle choisit Emilio. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour Firmin puisqu'il continue dans l'équipe de Bigflo & Oli, en sursis.

Julien Michel & Marc Preschia - 'I Try' Choc des générations et moment en suspens "Un voyage !", voilà l'impression que laisse cette superbe prestation à Mosimann. Il félicite également son copain/coach, Marc, pour ses choix de chanson, toujours très qualitatifs. BJ Scott est totalement d'accord et souligne l'élégance de choix dans les chansons de Marc. Julien et Marc étaient complice, mais elle choisit tout de même Julien, pour sa technique vocale. Marc remercie ses Talents pour les moments de partage, leur gentillesse, leur générosité. Le choix est très difficile pour lui, car la prestation était marquée sous le signe du partage. Il pense, tout de même, que Julien est plus apte à affronter les Lives et félicite Marc qui s'est mis en danger du haut de ses 69 ans. Mais Marc ne retournera pas tout de suite chez lui ! En effet, notre explorateur rejoint l'équipe de Bigflo & Oli.