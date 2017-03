Le Récap' du deuxième Live

Ce mardi, c'était le deuxième Live de cette sixième saison...un moment de tension et de stress pour nos Talents !

Ça y est, la machine est lancée ! Chaque semaine, la RTBF vous fixe rendez-vous sur La Une à 20h15 pour un nouvel épisode de The Voice Belgique. Le Récap' vous propose de voir ou de revoir toutes les prestations de ce deuxième Live. C'est parti !

Les Talents du Live 2 - 'Freedom'

Tyana Plewacki - 'All in you' Mais comment la jeune fille va s'en sortir, hors de l'univers qu'elle affectionne ? Pour son premier Live, Tyana devra également associer la danse à sa prestation, alors pari réussi ?

Livio Hans - 'Il y a' De la rue à la scène, il y a un grand pas que Livio aime franchir. Mais les caméras, les micros et le public sont des facteurs avec lesquels il devra travailler et surtout, le jeune homme devra toucher le public s'il veut continuer dans l'aventure.

Emilio Amico - 'All of me' Lors des Blinds, Emilio avait conquis trois caochs avec son interprétation de 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus. Aux Duels, on l'a retrouvé dans une prestation plus énergique tout droit sortie des années 80. Pour son premier Live, Emilio déploie son talent d'interprète et tente de séduire le public avec une super ballade.

Eva Marx - 'Grenade' Habituée à un répertoire plus rock, Eva ne renie pas ses amours et s'empare du "soul Bruno Mars". Pari réussi ou non? C'est le public qui en décidera !

Eloïse Delfosse - 'Mad about you' Quatre buzz aux Blinds, une pluie de compliments aux Duels, Eloïse est une des pointures de cette saison 6. Mais cela sera-t-il suffisant pour continuer l'aventure?

Malamaténia Renard - 'Cool Girl' Malamaténia une cool girl ? En tout cas, déterminée, c'est sûr ! Même si elle a intégré l'équipe de Bigflo & Oli tardivement, Malamaténia espère continuer le plus longtemps possible dans sa nouvelle team. Ce sera au public de décider.

Tom Joway - 'Love Yourself' S'il semble fragile, Tom a une rage d'y arriver et apprend vite ! D'ailleurs, Bigflo et Oli l'ont bien compris puisqu'ils lui font confiance et le laisse s'accompagner à la guitare ! Présence et générosité, les coachs sont sous le charme !

Oriane Simon et Pierre de Neuville - 'Say Something' Communication, harmonie et complicité, les ingrédients d'un duo réussi sont nombreux. La recette prendra-t-elle ? Saura-t-elle régaler les papilles de notre public ?

Bruno di Carlo - 'Blurred Lines' Sens du groove et de la scène, Bruno a conquis le public et les coachs dès son Blind ! Mais quelques pas de salsa seront-ils suffisants pour convaincre, un peu plus, les téléspectateurs de voter pour lui ? Rien n'est sûr, mais Bruno y croit !

Vienna Pezzuto - 'Would I lie' Pour tenter de séduire le public...et son coach, la jeune fille mise sur un standard ! Alors Marc a-t-il eu raison de voler Vienna de l'équipe de Mosimann ? Réponse après sa prestation !

Marine Delmotte - 'Je m'en vais'

Julien Michel - 'FourFive Seconds' Jusqu'à présent, Julien n'a pas quitté sa guitare, c'est sa marque de fabrique ! Mais arrivera-t-il à convaincre les téléspectateurs ? S'il continue l'aventure, le jeune homme compte bien prouver qu'il peut faire le show, même sans son instrument !

François Gennart - 'Maman' Féru de chanson française, François a choisi, pour son premier Live, un titre contemporain mais extrêmement touchant. Véritable interprète, il espère, au fil des semaines, dévoiler ses qualités de compositeur. Le public lui donnera-t-il cette chance ?

Daniel Muzembe - 'Ego' Il avait ému lors de son Blind, sur Maitre Gims et nous avait fait danser lors de son Duel face à Pistice. ce soir, il esquisse, à nouveau, quelques pas de danse, pour notre plus grand bonheur !

Milla Vitali - 'Stole the show' 'Stole the Show' est une chanson du DJ/producteur norvégien, Kygo, sortie en mars 2015. Elle connaîtra un énorme succès et sera en rotation durant de nombreuses semaine sur toutes les radios.