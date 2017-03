Le Récap' du deuxième Duel

Lazaros Papadopoulos & Jean-Marie Solheid - 'New York, New York' De la classe à l'état pur ! Les deux doyens de l'équipe de Bigflo & Oli s'affrontent sur le classique des classiques, "New York, New York" de Frank Sinatra ! Et selon l'avis général, c'est Lazaros qui a tiré son épingle du jeu, grâce notamment à côté méditerranéen et son aisance sur scène. Quentin ajoute, lui, que ces deux duellistes représentent la Belgique... du positif et du partage ! Bigflo & Oli sont très fiers de leurs Talents, selon eux, la scène les a "complètement ouverts".