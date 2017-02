Le Récap' du dernier Blind

Joséphine Le Grelle - 'Let It Go' Joséphine inaugure cette dernière session de Blind avec...4 buzz ! Il n'aura fallu à Joséphine que quelques notes pour mettre tout le banc des coachs KO. les buzz s'accumulent et ce sont donc tous nos coachs qui se retournent pour la jeune fille. Pour l'attirer dans leur équipe, la bataille sera rude. Bigflo & Oli mettent en avant leur habitude de la scène pour l'aider à maîtriser son stress. BJ Scott, quant à elle, a été "transpercée par sa voix et l'émotion qu'elle a réussi à transmettre". Si Quentin veut être son ange gardien et que Marc tente de l'amadouer avec son papa, c'est vers notre coach américaine que Joséphine se dirige.