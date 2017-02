Le Récap' du Blind 5

Les Blinds se suivent mais ne se ressemblent pas ! Revoyez en un clic, toutes les prestations des Talents de ce deuxième Blind

Ça y est, la machine est lancée ! Chaque semaine, la RTBF vous fixe rendez-vous sur La Une à 20h15 pour un nouvel épisode des Blind Auditions. Le Récap' vous propose de voir ou de revoir toutes les prestations de ce premier épisode des Blind Auditions. C'est parti !

Julien Michel - 'Amsterdam' Quand le grand Bowie rencontre le jeune Julien. Accompagné de sa seule guitare, Julien livre une prestation incroyable d' "Amsterdam" version David Bowie. Avec sa voix grave et son aisance indéniable, il n'aura fallu que quelques secondes à Marc pour buzzer son nouveau Talent.

Indra Ndayakire - 'Move' Indra a pourtant bien "mové" mais cela n'a pas suffit. Quelques problèmes de justesse seront venus entachés la prestation d'Indra. Mais c'est avec des encouragements que la jeune fille quitte la scène des Blinds.

Firmin de Brabanter - 'Paname' Ce n'est pas à Paname que l'aventure commence pour Firmin, mais à Liège !. L'année dernière, Firmin s'était présenté devant les coachs sur "Rolling in the deep" d'Adele. Les fauteuils ne s'étaient pas retournés, mais les coachs avaient encouragé le jeune homme à se représenter la saison prochaine. Et ils ont eu du flair, puisque cette année, deux coachs ont buzzé, BJ Scott et Mosimann.

Marvin Goedert - Lonely Boy' Mais non Marvin tu n'es pas seul, tout The Voice Belgique est avec toi !. Même s'il n'a pas été buzzé, tous les coachs seront unanimes quant à la présence et l'énergie de Marvin sur scène. Quentin l'a entendu "sourire et partager avec les gens", mais cela ne sera pas suffisant.

Tamara Legrand - 'Beggin'' Pas besoin de supplier pour Tamara, les coachs sont déjà fans. Ce qui est certain, avec Tamara, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent ! Surprise ou engouement, Tamara a laissé nos coachs dans un état second... Et pourtant, seuls Bigflo & Oli auront le "courage" de prendre en main cet "ovni" télévisuel. Tamara est "un buisson" qui bien taillé, fera des choses étonnantes ! On se réjouit de voir la suite...

Justine Cornet - 'Le coup de soleil'

Nora Petry - 'Renegades' Nora sera-t-elle l'un des grands regrets de "non buzz" de BJ Scott ?. Les coachs sont unanimes, Nora a tout ce qu'il faut ! Mais la jeune fille est restée trop réservée pendant sa prestation, manquant dès lors de personnalité, d'engagement et de folie.

Daniel Muzembe - 'Changer' Vous n'aimez pas Maître Gims ? Préparez-vous à changer d'avis avec Daniel !. Touché, Mosimann a "passé un super moment" grâce à Daniel. Notre coach épingle également la chanson, qui selon lui, est un véritable bijou. Malgré tous les compliments reçus, Daniel devra tout de même être attentif à une chose, ses vibes. "Il faut se permettre de faire des vibes quand on retombe sur ses pieds..."

Justine Schneyders - 'Jar of Hearts' Un buzz sur le fil pour Justine. Avec sa voix d'alto, Justine a récolté la clémence de BJ Scott. En effet, notre coach connaît ce type de voix, puisque c'est la sienne. Et elle comprend la difficulté qu'a Justine de passer du grave à l'aigu. Si la jeune fille a donné une prestation un peu "plate", elle a pourtant laissé paraître "quelque chose" de spécial à la fin de sa chanson qui a plu à BJ. "Je ne pouvais pas te laisser partir parce que tu as ta place dans cette émission."

Michael Ergot - 'Still Got the Blues' Même s'il a été bouffé par son stress, Michaël a pris son pied !. Michaël avait choisi cette chanson pour toucher BJ Scott en plein coeur, mais cela n'a malheureusement pas suffi. Les coachs l'encouragent pourtant à se représenter l'année prochaine, et surtout, soulignent sa sympathie et son "Bonsoir" en montant sur scène. La première fois en 6 saisons !

Céline Dohogne - 'Blue jeans' Deux buzz pour la jolie Céline ! Dans après quelques secondes que Marc saute sur son buzzer pour Céline. Totalement charmé, il a aimé la "prestation de vraie interprète à fond dans sa chanson". Selon notre coach, Céline a 'tout pour être présente dans cette émission, elle mérite d'être là." Bigflo & Oli lui reprochent des mimiques empruntées directement à Lana Del Rey. Buzzée par Marc et Quentin, Céline elle a été plus touchée par les arguements de Marc et rejoint donc son équipe.