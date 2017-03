L'actu des anciens

Découvert lors des Blinds de la cinquième saison, Logan sera éliminé à l'étape des Duels. On se souvient, d'ailleurs, de ce très beau moment de partage avec Davide Manna sur 'Love me like you do' d'Ellie Goulding.

Depuis son élimination, Logan a beaucoup travaillé et revient avec un single et un superbe clip, "Somewhere in Time", à voir ci-dessous.