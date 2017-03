Exceptionnellement, retrouvez The Voice Belgique ce lundi 27 mars sur la Une

C'est en match amical que la Belgique rencontrera la Russie ce mardi 28 mars. Un match que vous pourrez suivre sur la Une dès 17h20. Comme de coutume en pareille occasion, la Une bouleverse sa grille des programmes et vous propose de retrouver The Voice Belgique un jour plus tôt à savoir lundi 27 mars à 20h20 en lieu et place de mardi.

Vous pourrez retrouver la deuxième moitié des équipes de nos coachs survoltés : Mosimann, BJ Scott, Marc de Suarez et Bigflo et Oli et pourquoi pas les aider à se qualifier pour la suite de cette grande aventure musicale en votant pour eux.