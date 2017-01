Ce mardi 10 janvier, annulez tout...The Voice Belgique est de retour !

Ce sera la saison des champions! Pour la première fois en six éditions, The Voice Belgique accueillera parmi ses coachs, trois vainqueurs de précédentes saisons ! Quentin Mosimann, vainqueur de la première saison avec Roberto Bellarosa, Marc Pinilla, gagnant lors de la seconde saison avec le rockeur David Madi et enfin, l'année dernière, Beverly Jo Scott qui a hissé haut les couleurs du "girl power" en emmenant son Talent, Laura Cartesiani, jusqu'à la victoire. De l'expérience et de la motivation pour nos trois coachs qui accueilleront et distilleront leurs précieux conseils aux deux "nouveaux", Bigflo & Oli ! Avec, en plus, une pléiade de Talents plus...talentueux les uns que les autres, un tas d'ingrédients qui feront des cette nouvelle saison un grand cru !

Mais aussi de la bataille entre coachs, l'arrivée de la fougue et des "punchlines" de Bigflo & Oli face à l'expérience de nos trois autres coachs, tout ça, c'est dès le mardi 10 janvier à 20h15 sur la Une.

Alors annulez tous vos rendez-vous, reportez le souper chez Mamy, c'est devant votre télévision qu'il faudra être !