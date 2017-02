Alice on the roof et Loïc Nottet, à nouveau lauréats des D6bels Music Awards

La seconde édition des D6bels Music Awards, c'était ce jeudi 26 janvier sur la Deux !

Tout comme l'année dernière, Alice on the roof et Loïc Nottet avaient récoltés de nombreuses nominations. Qu'ont-ils remporté? Palmarès !

Alice on the roof a remporté le prix de l'album de l'année et de l'artiste solo féminin.

Loïc a lui, remporté, le prix de l'artiste solo masculin...et cerise sur le gateau, a reçu son premier disque d'or pour son single "Millions Eyes".