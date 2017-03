EXCLU: On vous révèle deux duos qui s'affronteront ce mardi dans The Voice Belgique

Dans l'équipe de Beverly Jo Scott, les deux derniers Talents à devoir s'affronter sont Eva et Jonathan. ENtre la voix grave et le flow de Jonathan et l'attitude rock et la voix puissante d'Eva, Beverly aura fort à faire. De plus, notre coach américaine ne leur a pas facilité la tâche puisqu'elle a choisi 'Uprising', un des grands tubes de Muse !

Si, à première vue, la chanson semble "faite" pour Eva, Jonathan ne dit pas son dernier mot !