"The Last Kingdom" : la série immanquable de 2017

"The Last Kingdom" : la série immancable de 2017 - © Tous droits réservés

Cette série historique, créée par Stephen Butchard, nous emmène dans l’Angleterre du 9e siècle, envahie par les Vikings. Kidnappé par les Scandinaves lorsqu’il était enfant, le fils d’un noble Saxon a grandi parmi eux. Adulte, il doit désormais choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé.

La Deux vous propose de découvrir la nouvelle série "The Last Kingdom" tous les dimanches, dès le 5 mars en prime. Une série que nous vous recommandons pour son scénario, ses décors et ses personnages qui nous ont séduits !

Une série de 10 épisodes de 52 minutes à suivre en version multilingue avec Alexander Dreymon ("American Horror Story"), Matthew MacFadyen ("Anna Karenine"), Nicholas Rowe ("The Borgias", "The Crown"), Emily Cox et Ian Hart.