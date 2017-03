The Last Kingdom : la saison 2 va bientôt commencer !

La série continuera d'adapter les best-sellers de Bernard Cornwell ; la deuxième saison couvrant les troisième et quatrième romans de la série : The Lords of the North et Swan Song. Nous reviendrons en 878 où Uhtred continue sa lutte pour son pays natal de Northumbria. Ce Dimanche 19 mars dès 20h05, La Deux vous propose la suite de la saison 1 !

Les Marais (7/10)

L'invasion du Wessex par les Danois contraint Uhtred à se cacher dans les marais avec Alfred. Le Wessex étant perdu et l'enfant d'Alfred se trouvant entre la vie et la mort, un lien finit par se créer entre les deux hommes...

A la vie à la mort (8/10)

Alors qu'il a accepté de lutter contre les agresseurs du roi Peredur, Uhtred réalise qu'il a été piégé. Les hommes qu'on lui a demandé de combattre sont des Danois aux ordres du terrible guerrier Skorpa. Mais Uhtred n'a pas le choix, ses camarades et lui ont besoin du butin. Dans une manœuvre tactique, Skorpa persuade Uhtred de s'allier à lui contre les Anglais de Peredur et de partager le butin. Face à cette alliance, les Anglais fuient. Mais à présent, Skorpa va-t-il vouloir s'emparer des hommes d'Uhtred ? Uhtred revient finalement chez lui avec de l'argent et Iseult, qu'il convoite...