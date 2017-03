The Last Kingdom : " Un tournage vraiment fun "

Tous les dimanches de mars sur La Deux, vous avez l'occasion de plonger dans l'univers impitoyable de la série "The Last Kingdom". L'histoire d'Uhtred, un jeune saxon enlevé et élevé par des Danois qui va devoir choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a vu grandir !

Ce n'est pas sans humour que l'allemand Alexander Dreymon, l’interprète de Uhtred, nous parle de cette série très multiculturelle : " Tous les acteurs venaient de pays différents et avaient chacun un sens de l’humour propre à leurs origines, le tournage était vraiment très fun."

Un tournage très décontracté où les acteurs pouvaient agir librement : "Le plateau était comme une plaine de jeux, on ne devait même pas savoir où était la caméra, on jouait simplement notre rôle, on se sentait très libre, comme sur le tournage d’un documentaire. " Des indications permettaient malgré tout de se glisser plus facilement dans la peau des personnages: "Avant de tourner, on avait le script et l’accent avec lequel on devait parler."