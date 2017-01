Tellement Ciné Programme du 24 janvier

Couple-phare que l’on a déjà plus d’une fois à l’écran, Ryan Gosling et Emma Stone se retrouvent dans une comédie musicale qui a suscité un très fort intérêt depuis ses premières images. À Los Angeles, deux " rêveurs ", Mia et Sebastian, tombent amoureux. Elle est une actrice débutante, alors que lui est un pianiste de jazz quelque peu prétentieux. Damien Chazelle, qui avait déjà épaté tout le monde avec son intense et prodigieux " Whiplash ", se plait dans le film musical, mais il l’explore cette fois-ci avec plus de légèreté mais avec toujours autant d’ambition esthétique. " La La Land " est acclamé partout où il passe et semble bien parti pour marquer 2017 ! Interviews de Ryan Gosling, d'Emma Stone et du réalisateur Damien Chazelle.

Après le décès soudain de son frère Joe, Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tuteur légal de son fils Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et où il a grandi. Il va devoir gérer son deuil, par rapport à son histoire personnelle mais aussi à travers le prisme de son neveu. Performance à Oscar pour Casey Affleck, mélodrame poignant avec des scènes fortes en émotion, scénario bouleversant sont quelques-unes des critiques dithyrambiques que récolte " Manchester by the Sea " depuis sa sortie. Un film qui est attendu avec une grande impatiente ! Interview de Casey Affleck.

" Dode Hoek " ou " Angle Mort " est un thriller belge qui fait l’événement. Le réalisateur des " Barons " Nabil Ben Yadir franchit la frontière linguistique et s’entoure d’une brochette de têtes connues, le très à la mode Peter Van den Begin vu récemment dans " King of Belgians ", Jan Decleir et David Murgia. Jan Verbeeck est le flic le plus populaire de Flandre. À la surprise générale, il annonce sa démission pour rejoindre les rangs d’un petit parti extrémiste. Lors de sa dernière enquête qui le mène jusqu’à un labo clandestin à Charleroi, son passé refait surface... Revendiquant fièrement une influence " américaine " mas profondément belge dans son ADN, ce polar tendu et oppressant met en valeur toute la diversité culturelle du plat pays tout en apportant une noirceur qui fait plaisir à voir. Interviews de Nabil Ben Yadir, Peter Van den Begin et David Murgia.

En 2005, un jeune Texan de 19 ans, Billy Lynn, survit à une terrible attaque en Irak. Il est rapatrié aux États-Unis et se voit élevé au rang de héros national avec ses camarades, avant de retourner sur le front... Ang Lee aime varier les registres. Après " Life of Pi " qui lui avait valu l’Oscar du meilleur réalisateur, il revient au drame pour narrer non sans désenchantement tout le paradoxe de l’american way of life et la difficulté de se réintégrer dans cette société. Avec une distribution étonnante qui compte Steve Martin, Vin Diesel et Kristen Stewart, " Billy Lynn’s Long Halftime Walk " est un festival d’émotions qui ne laisse pas indifférent. Interviews de l’équipe du film.

" Un sac de billes " est la nouvelle adaptation du best-seller autobiographique de Joseph Joffo, déjà porté à l’écran en 1975 par Jacques Doillon. Pendant la Seconde guerre mondiale, deux jeunes frères doivent fuir Paris et gagner la zone libre alors que les rafles s’intensifient. Joseph et Maurice commencent leur périple à travers la France, un voyage initiatique où le danger guette en permanence mais où leur courage et la détermination leur garantira la liberté. Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier et Kev Adams apportent leur concours à cet incroyable récit qui nous replonge dans les années sombres de l’occupation. Interviews de Patrick Bruel, de Joseph Joffo et du réalisateur Christian Duguay.

