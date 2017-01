Tellement Ciné Programme du 17 janvier

Si Ben Affleck n’a pas toujours fait l’unanimité pour ses prouesses d’acteur, il a en revanche toujours été salué comme un réalisateur confirmé après les succès critiques et publics de " The Town " et " Argo ". Pour sa quatrième réalisation, " Live by Night ", il plonge dans le milieu de la Prohibition. Adapté d’un roman de Denis Lehane, déjà auteur de " Gone Baby Gone ", cette incursion dans la pègre qui gangrène la Côte Est des années 1920 suit le périple de Joe Coughlin (Ben Affleck), le fils du chef de la police qui va embrasser la vie criminelle. Son ambition pourrait le dévorer tout entier tandis que Joe commence à bafouer la loi du milieu… La mafia a toujours été un sujet prisé sur grand écran, difficile de s’imposer quand tant de cinéastes comme Scorsese, Coppola ou De Palma ont livré quelques classiques intemporels. Mais Ben Affleck a les épaules suffisamment larges et un sens de la dramaturgie qui sied à merveille à cet univers, gageons qu’il livre un film aussi réussi que ses précédents ! Interviews de l’équipe du film.

Le cinéma aboutit parfois à d'étranges recettes : Matt Damon qui manie à merveille l’arc à flèche en pleine Chine médiévale et qui combat de drôles de créatures depuis la Grande Muraille. Insolite n’est-ce pas ? C’est le point de départ de " The Great Wall ", une coproduction sino-américaine au budget pharaonique tourné dans l'empire du Milieu. Le réalisateur de " La Cité interdite " Zhang Yimou a réuni un casting hétéroclite qui compte aussi Willem Dafoe pour cette odyssée fantastique aux effets spéciaux saisissants. Un blockbuster qui démontre surtout l’emprise de la Chine sur l’industrie du cinéma en général et sur Hollywood en particulier. Tellement Ciné décrypte cette semaine les enjeux de ce phénomène intriguant, voire interpellant.

Paul et Sali forment un couple heureux mais ils ne peuvent avoir d’enfant, jusqu'au jour où ils reçoivent l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! Lucien-Jean Baptiste avait surpris tout le monde avec sa première comédie " La Première Étoile " en 2009 qui lui avait valu une nomination aux César. il poursuit sur la même tonalité entre rire et émotion avec " Il a déjà tes yeux ", une manière d’aborder avec réflexion la transmission d’une culture et de la question de la diversité. Il rassemble pour son nouveau film Aïssa Maïga, Zabou Breitman et Vincent Elbaz. Interview de Lucien Jean-Baptiste.

2016 a été une année faste pour Isabelle Huppert ! Après le succès de " Elle " qui lui a permis de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice, la voici dans le rôle d’une ex-vedette de l’Eurovision qui travaille désormais dans une fabrique de pâté ! Repérée par un jeune employé (Kevin Azaïs) qui reconnait en elle la gloire du passé, Liliane va tenter un come-back plus qu’inattendu… Partant sur une base plus que surprenante, le second long métrage du cinéaste flamand Bavo Defurne " Souvenir" explore un sujet déjà vu plus d’une fois mais avec une tonalité très singulière, entre comédie douce-amère et romance contrariée dans une atmosphère proche du réalisme magique. Defurne réussit haut la main cet exercice attachant et très original qui sublime une fois encore l’immense actrice. Interviews d’Isabelle Huppert et de Bavo Defurne.

L’Ouest américain, à la fin du XIXème siècle. Liz (Dakota Fanning), une jeune femme d’une vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais son existence va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra fuir cet homme qui la traque sans répit depuis l’enfance… Curieux projet que ce " Brimstone " un western crépusculaire et très violent du cinéaste néerlandais Martin Koolhoven. Kit Harrington (" Game of Thrones "), Guy Pearce, Dakota Fanning et Carice Van Houten sont les protagonistes de ce théâtre sanglant et troublant à réserver à un public averti ! Interviews du réalisateur Martin Koolhoven et de Guy Pearce.

Tellement Ciné, c’est pas du cinéma ! Et c’est ce soir à 20h sur La Deux !