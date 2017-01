Tellement Ciné Programme du 10 janvier

Après " A Single Man " un premier film acclamé par la critique, le styliste et réalisateur Tom Ford revient avec " Nocturnal Animals ", un thriller qui réunit Amy Adams, Jake Gyllenhall et Michael Shannon. Susan mène une vie bien rangée à la limite de la monotonie, délaissée par son époux. Jusqu’au jour où, elle reçoit un livre : Nocturnal Animals, signé par son ex-mari. Ce roman, d’une violence rare, va bouleverser Susan et réveiller bien des sentiments, que la jeune femme croyait enfouis à jamais… Dans une ambiance délétère et esthétiquement très travaillée, Tom Ford signe un nouveau film exaltant qui évoque par certains aspects le cinéma de David Lynch. C’est un des rendez-vous incontournable de ce début d’année ! Interviews de Tom Ford, Amy Adams et Aaron Taylor-Johnson.

Dalida reste une figure emblématique de la chanson populaire française. Bien que décédée il y a déjà 30 ans, son souvenir demeure inébranlable dans la culture hexagonale. Au-delà de son statut, elle fut surtout une femme qui a connu un destin hors du commun et souvent tragique car ponctué de drames. C’est cette facette-là que la réalisatrice Lisa Azuelos a voulu explorer. C’est le mannequin italien Sveva Alviti qui incarne l’icône, un premier rôle au cinéma qui la révèle tant elle se glisse à la perfection dans la peau de la chanteuse. Supervisé par Orlando, le frère de Dalida, ce biopic dans lequel on retrouve aussi Jean-Paul Rouve, Vincent Perez et Nicolas Duvauchelle se veut aussi éblouissant que ne le fut la vie de l’artiste. Interviews de Lisa Azuelos, Sveva Alviti et Orlando.

" La mécanique de l’ombre " est un projet ambitieux : celui de remettre au goût du jour le film d’espionnage français, un genre quelque peu délaissé ces dernières années et pourtant fort d’une tradition qui a livré quelques classiques. François Cluzet interprète Duval, un chômeur contacté par un homme d’affaire énigmatique. Il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets. Dans une ambiance froide et anxiogène, le réalisateur Thomas Kruithof dépeint avec noirceur les coulisses du pouvoir et il s’appuie sur un casting fort qui compte Denis Podalydès, Simon Abkarian et Sami Bouajila pour nous plonger dans cette intrigue aux multiples rebondissements ! Interview de François Cluzet.

Premier long métrage réalisé par le comédien Nate Parker, " The Birth of a Nation " est le récit de Nat Turner, un esclave afro-américain qui s’est révolté non sans violence au XIXème siècle contre les propriétaires blancs. Cet épisode mena à une sanglante répression et à l’élaboration de nouvelles lois encore plus restrictives à l’égard des esclaves dans les États du Sud. Cette histoire méconnue qui n’est pas sans rappeler le film " Free State of Jones " sorti récemment, a suscité l’événement dans les festivals où il a été présenté, notamment à Sundance. Le film promet un portrait sans concession de la cruelle réalité qui régnait il y a près de deux siècles aux États-Unis.

Stephanie est la fille chérie de Ned. Tout se déroule à merveille dans cette famille jusqu’au jour où il rencontre le boyfriend de sa progéniture, un petit génie qui a fait fortune en créant des jeux vidéo. A priori tout va bien, sauf que le garçon en question est un électron libre impoli qui n’a aucune limite. John Hamburg est en terrain connu puisqu’il avait déjà scénarisé la trilogie des " Mon beau-père et Moi ". Il inverse cette fois-ci les rôles dans " Why Him ? " une comédie américaine jouissive qui vaut surtout pour le face-à-face entre James Franco et Bryan Cranston qui revient à la comédie après avoir été couronné de succès pour ses récents rôles dramatiques.

Tellement Ciné, c’est pas du cinéma ! Et c’est ce mardi à 20h sur La Deux !