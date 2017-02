"Silence" de Martin Scorsese, Edouard Baer et des frissons avec "A Cure of Wellness"

Le maitre incontesté du cinéma américain Martin Scorsese est de retour avec un projet qui lui tient à cœur. " Silence " nous plonge dans le Japon du XVIIème siècle et suit le parcours de missionnaires jésuites portugais victimes de persécution religieuse alors qu’ils se rendent sur les traces de leur mentor. Après l’incontournable et désopilant " Loup de Wall Street ", Scorsese change de cap et explore à nouveau la question de la foi religieuse, ce qui n’est pas sans rappeler " La Dernière tentation du Christ ". " Silence " s’annonce comme un film exigeant et contemplatif qui réunit Andrew Garfield, Liam Neeson et Adam Driver. Sans doute moins fédérateur par son sujet, il promet néanmoins un spectacle visuellement éblouissant autour d’un scénario très porté sur la spiritualité. Interviews de l’équipe du film.

Le réalisateur Gore Verbinski a connu la consécration avec la trilogie " Pirates des Caraïbes " avant de subir un sacré revers avec " Lone Ranger ", autre pérégrination avec Johnny Depp qui n’a pas connu le succès escompté. Il retourne au thriller horrifique avec " A Cure for Wellness ", un genre qu’il avait déjà exploré brillamment avec le remake américain " Le Cercle ". Un jeune cadre ambitieux doit retrouver son patron disparu dans un mystérieux centre dans les Alpes suisses. Lockhart (Dane DeHaan) se retrouve alors pris au piège de cet étrange institut où il doit se soumettre à une étrange cure… Dans une ambiance délétère, Verbinski crée un cauchemar anxiogène avec une mise en scène très travaillée qui promet des séquences mémorables ! Interviews de Gore Verbinski et de Dane Dehaan.

Edouard Baer est une personnalité très appréciée du cinéma français, son charme, son phrasé si caractéristique et son humour poétique se sont déclinés sur grand écran, sur les planches, au music hall ou encore à la télévision mais toujours avec brio. Pour son troisième film, douze ans après " Akoibon ", il devient Luigi, un directeur de théâtre qui a une nuit pour sauver son établissement et qui va traverser Paris au gré de rencontres inattendues. Road movie, buddy movie, réalisme magique pour une ode à la vie noctambule et à la Ville Lumière sont les atouts majeurs de " Ouvert la nuit ", une surprenante comédie qui mêle le burlesque, la fantaisie, de la comédie italienne et même du Woody Allen. Edouard Baer s'entoure d'Audrey Tautou, de Sabrina Ouazani et de Michel Galabru et nous emmène dans son univers si particulier mais tellement agréable à parcourir. Interview de l'acteur et réalisateur Edouard Baer.

Lily-Rose Depp est devenue en quelque temps un visage incontournable, que ce soit au cinéma où dans les papiers glacés des magazines. Pour "Planetarium", la réalisatrice Rebecca Zlotowski s’est penchée sur le destin de deux médiums américaines incarnées par Natalie Portman et Lily-Rose Depp. Sœurs unies et rivales dans le film, elles éblouissent de leur présence dans ce conte envoûtant qui brasse de nombreuses thématiques et qui se révèle surtout être un vibrant hommage au cinéma sans oublier une reconstitution soignée du Paris des années 30.

Rabih, un jeune chanteur aveugle, doit se produire en Europe avec sa chorale. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité.

Son périple dresse également le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. Barakat Jabbour, chanteur et percussionniste, fait sa première incursion au cinéma dans " Tramontane " un émouvant récit où le personnage principal agit comme une véritable métaphore de la crise identitaire et du manque d’unité qui sévit dans le Liban de l’après-guerre. Une mise en abyme subtile et émouvante qui a été présentée lors de la semaine de la Critique à Cannes. Interview du réalisateur Vatche Boulghourjian.

Greg a fondé une entreprise nommée " Alibi.com " qui crée tout type d'alibi. Il élabore avec ses associés des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais sa rencontre avec Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité… Après le diptyque " Baby-sitting ", le réalisateur Philippe Lacheau, membre de la " Bande à Fifi ", poursuit la comédie avec ce concept original et déjanté où il réunit autour d’une série de quiproquos un casting alléchant avec Didier Bourdon, Nathalie Baye, Nawell Madani, Norman et Joey Starr. Interview du réalisateur Philippe Lacheau.

Tellement Ciné c’est pas du cinéma ! Et c’est ce soir à 20h sur La Deux !