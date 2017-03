Nicolas Bedos devant et derrière la caméra, Noces de Stephan Streker et le retour de King Kong

Lorsque Sarah rencontre Victor en 1971, elle ne sait pas encore qu’ils vont traverser ensemble 45 ans d’une vie pleine de passion et de secrets, de chagrins et de surprises... Fils d’une famille d’artiste, Nicolas Bedos a déjà tâté tous les milieux artistiques. Le cinéma en fait évidemment partie et il débarque avec son premier film et il ne fait pas les choses à moitié avec " Monsieur & Madame Adelman " : l’odyssée d’un couple et le parcours tumultueux d’une relation sentimentale qui s’étale sur plusieurs décennies. Il emmène dans cette aventure sa compagne à la ville, Doria Tillier, l’ex-miss météo de Canal +. Pour un premier galop d’essai, il réalise un film aux dialogues ciselés et qui se révèle touchant et émouvant. Interviews de Nicolas Bedos et de Doria Tillier.

Elizabeth Sloane est une femme d’influence sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Lorsqu’elle s'attaque au lobbying des armes à feu, ses méthodes pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. " Miss Sloane " pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille. Thriller juridique sur la pratique du lobbying aux États-Unis, Jessica Chastain irradie par sa présence magnétique cette plongée dans les milieux troubles des jeux d’influence politique. Un propos intéressant servi par un casting très convaincant dans lequel on retrouve aussi Mark Strong et John Lightgow. Interviews de l’équipe du film.

Zahira, une jeune femme de 18 ans, est issue d'une famille belgo-pakistanaise. Elle mène la vie d'une jeune belge de son époque. Jusqu'au jour où elle voit sa vie basculer lorsque ses parents lui imposent un mariage traditionnel. Promise à un pakistanais, Zahira n'a pas d’autre choix que d’accepter. Pour autant, elle ne se résout pas à abandonner son mode de vie et sa liberté. Le journaliste, consultant football et réalisateur Stephan Streker est de retour avec un film percutant, à l’instar de son précédent, " Le Monde nous appartient ". Il aborde la question de la place de la femme autour de thèmes d’actualité comme l’intégration et la pression sociale d’une communauté. " Noces ", un drame poignant qui révèle la jeune Lina El Arabi aux côtés d’Olivier Gourmet. Interview du réalisateur Stéphan Steker et des acteurs Lina El Arabi et Sébastien Houbani.

Jean (Tahar Rahim), jeune assistant photo, entre dans l’intimité de son mentor (Olivier Gourmet) et découvre quel traitement celui-ci réserve à sa fille Marie (Constance Rousseau), réduite à un corps forcé à prendre la pose chaque jour… Le cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa tourne pour la première fois en France " Le Secret de la Chambre noire " avec des acteurs francophones pour un élégant conte qui emprunte tant au film de genre qu’au cinéma d’auteur à travers ce récit où la figure du fantôme occupe une place prépondérante de ce mystérieux film envoutant. Interview de Tahar Rahim.

Le monstre mythique du cinéma King Kong est de retour dans " Kong : Skull Island " ! Il ne s’agit pas d’un énième remake mais plutôt un reboot et d’une préquelle, sans que l’on sache vraiment quand cette épopée se déroule. Vous suivez toujours ? Beaucoup de mystères entourent ce projet emmené par un casting haut de gamme qui rassemble Tom Hiddleston, Brie Larson (Oscarisée l’an passé pour " Room "), Samuel L. Jackson et John Goodman et mis en scène par Jordan Vogt-Roberts. La bande-annonce a fait fort impression avec cette ambiance digne d’un grand film de guerre à la " Apocalypse Now ", à grand renfort d’hélicoptères, de napalm, de forêts tropicales dangereuses et d’expédition suicidaire à travers la jungle ! Interviews de l’équipe du film.

Les dîners entre amis ou en famille ont toujours été source de comédie privilégiée dans le cinéma français, quand les discussions percent à jour les coups bas, les secrets bien dissimulés et autres cachoteries peu reluisantes. Cette fois-ci les révélations faites à travers le "Baby Phone" dans chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’un petit groupe d'amis… Medi Sadoun, Anne Marivin et Pascal Demolon sont les atouts de ce vaudeville d'Olivier Casas qui compte faire aussi bien que " Le Prénom ". Interviews de l’équipe du film.

