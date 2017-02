Les Oscars 2017, T2 : Trainspotting, Patients de Grand Corps Malade, Logan et Chez Nous

C’est la grande soirée annuelle où les paillettes et les stars se bousculent ! La grande messe du cinéma américain aura lieu ce 26 février et fera la part belle aux vedettes, aux happenings et aux bons mots du maitre de cérémonie Jimmy Kimmel. Qui de " La La Land ", de " Manchester by the Sea " ou de " Moonlight " obtiendra le plus de statuettes ? Vous saurez tout des grands moments de cette 89ème cérémonie des Oscars dans le récap' de Tellement Ciné !

Il y a les super-héros et il y a Wolverine ! Hugh Jackman qui interprète l’icône des " X-Men " depuis 17 ans va revêtir une dernière fois les griffes du mutant indestructible dans " Logan ", un chant du cygne à la hauteur du personnage. Dernier volet de la trilogie annexe consacrée à cette figure iconique, le film réalisé par James Mangold, déjà auteur du deuxième chapitre, se démarque par une ambiance plus sombre et plus violente jusque-là plutôt rare dans les adaptations de comics de l’univers Marvel. Moins grand public et plus mature, cette dernière aventure casse quelque peu les codes pour offrir une ultime apparition testamentaire aussi mythique que puisse l'être Wolverine !

Ça y est, la suite du film culte " Trainspotting " sort enfin ! 21 ans après les déboires de cette bande de jeunes héroïnomanes écossais, Danny Boyle les retrouve là où on les avait presque laissés. Librement adapté du roman " Porno " de l’auteur Irvine Welsh, ce deuxième épisode raconte les nouvelles pérégrinations de Renton, Sick Boy, Spud et Begbie tandis que leurs chemins vont se croiser dans un Édimbourg pluvieux où la rancœur perdure depuis vingt ans. Pas évident d’accoucher d’une séquelle, surtout quand son modèle n’a pas pris une ride. Mais le plaisir de retrouver tout le casting (Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller et Ewen Bremner) de ce film-culte n’a pas de prix et " T2 : Trainspotting " s’adresse surtout à tous ceux qui ont grandi dans les 90’s et qui reconnaitraient un morceau d’Iggy Pop ou de Lou Reed entre mille… Interviews de l’équipe du film.

Pauline, infirmière à domicile dans le nord de la France, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines élections municipales. Lucas Belvaux s’appuie sur l’actualité politique brûlante pour construire son nouveau film " Chez nous ", à quelques semaines des élections présidentielles françaises. Au-delà du contexte, il développe une subtile réflexion sur l’extrême droite en quête de respectabilité. Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix et Catherine Jacob complètent cette distribution impériale. Interview de Lucas Belvaux et Emilie Dequenne.

Ben arrive dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Il fait la rencontre de ces nouveaux amis, eux aussi handicapés. Ensemble, ils vont apprendre la patience de revivre. Grand Corps Malade réalise " Patients " son premier film, une adaptation de son roman autobiographique du même nom. Sur un sujet difficile, il réussit un tour de force avec cette galerie de personnages en évitant tous les pièges : aucun misérabilisme, peu de stéréotypes, il y incorpore de l’humour, de la tendresse et de l’émotion dans une quête déchirante d’humanisme où la pudeur des sentiments n’a d’égal que la justesse désarmante de son propos. Un premier film bouleversant et sans fausses notes. Interviews de Grand Corps Malade et du co-réalisateur Mehdi Idir.

