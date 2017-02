Les Magritte 2017 et The Founder avec Michael Keaton

On revient sur la grande soirée annuelle du cinéma belge, la cérémonie 2017 des Magritte ! Focus sur les grands gagnants de cette année riche en découvertes et en talents qui ont brillé à travers des œuvres authentiques et étonnantes. Loin de l’image surannée d’un cinéma dédié au réalisme social, les projets atypiques se sont bousculés en 2016 et le palmarès est à la hauteur de ce millésime !

En 1961, un certain Ray Kroc, un homme d’affaires américain réalise le coup du siècle lorsqu’il rachète aux frères McDonald la dizaine de franchises spécialisées dans la restauration rapide. Son but ? Développer considérablement le concept pour le métamorphoser en un véritable empire international. Inspiré d’une histoire vraie, " The Founder " est le biopic sur l’homme qui a transformé une idée novatrice en un concept révolutionnaire, symbole ultime de la mondialisation. Bien que romancée, l’histoire du fondateur de la marque MacDonald’s, interprété par Michael Keaton, révèle l’ambition sans limite d’un homme prêt à tout pour arriver à ses fins. Entretien avec Michael Keaton, le réalisateur John Lee Hancock et de l'acteur John Carroll Lynch.

Voici le projet qui fait l’événement ! Le réalisateur Olivier Babinet tire le portrait de onze collégiens qui vivent dans les cités réputées comme difficiles de la banlieue parisienne. Mais au-delà des a priori et des stéréotypes, ces adultes en devenir ont des rêves, des ambitions et des préoccupations. Déployant une mosaïque de témoignages et de rencontres, " Swagger " est une formidable toile qui se concentre sur des personnalités attachantes et qui autorise tous les effets de mise en scène, entre documentaire et fiction. Une claque salutaire, d’une revigorante fraîcheur ! Interview du réalisateur Olivier Babinet.

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et sa bande. Sillonnant le Midwest à bord d’un van, ils vivent de vente en porte à porte. En rupture totale avec sa famille, elle s’embarque dans l’aventure. Ce road trip, ponctué de rencontres, de fêtes et d’arnaques a été récompensé à Cannes par le Prix du Jury. " American Honey " est le film indépendant-choc, un uppercut réalisé par Andrea Arnold avec Shia LaBeouf.

" Seuls " est l’adaptation d’une bande-dessinée très populaire où un groupe d’adolescents doit survivre dans un monde devenu hostile et paranormal mais qui est surtout vidé de tout occupant ! Suspense, aventure et courage sont au cœur de ce film tendu réalisé par David Moreau, habitué au genre un poil horrifique. Interviews des acteurs Stéphane Bak et Sofia Lesaffre.

La gamme de jouets Lego ne connait aucune limite ! Les déclinaisons n’ont cessé de gagner du terrain, elles s’exportent même sur grand écran. En dépit de ses allures d’exploitation mercantile, " La Grande aventure Lego " fut une sacrée surprise ! Entre un humour à la fois référencé et grand public et grâce à un rythme soutenu, le film a surpris tout le monde. Batman qui occupait une place de premier choix a droit à son spin-off, toujours au format cubique avec " Lego Batman " ! La recette reste la même et le protecteur de Gotham promet bien des surprises dans cette comédie d’animation déjantée. Interviews du casting vocal et du réalisateur Chris McKay.

