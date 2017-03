Kev Adams et Virginie Efira dans Tellement Ciné, Les Schtroumpfs, Ghost in the Shell et Alex Vizorek

Ruben, Durex et Nora sont trois étudiants, en dernière année de fac. Quand il découvre que Nora, la fille pour qui il en pince, deale de la drogue et qu'elle va se rendre à Amsterdam, il décide de l'accompagner, pour enfin la séduire. Là-bas, ils vont découvrir une ville complètement folle et les choses vont se compliquer quand ils vont être en contact avec les plus grands criminels d'Amsterdam… L’idole des jeunes 2.0 Kev Adams reste une valeur sûre dans le cinéma français ! Tête d’affiche de cette comédie policière qui sait également offrir de vrais moments de bravoure, il est dirigé par Romain Lévy, scénariste et réalisateur du remarqué " Radiostars ". " Gangsterdam " s’annonce comme une aventure rythmée et plus ambitieuse que les précédents films de l’humoriste incontournable auprès de la nouvelle génération ! Interviews de Kev Adams, des acteurs Côme Lenvin et Manon Azem et du réalisateur Romain Lévy.

Dans cette nouvelle aventure baptisée " Les Schtroumpfs et le Village perdu ", la Schtroumpfette trouve une mystérieuse carte menant au Village perdu. Avec ses meilleurs amis le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Costaud et le Schtroumpf Maladroit, elle se lance dans une chasse au trésor délirante à travers la Forêt interdite, où vivent des créatures étranges. Après deux succès au box-office, les petits bonshommes bleus font peau neuve dans une adaptation graphiquement plus fidèle à la bande-dessinée de Peyo. Avant tout adressé aux tout-petits, ce film intégralement tourné en animation, contrairement à ses prédécesseurs, promet une belle plongée dans l’univers visuel si emblématique de la bande-dessinée ! Interview du producteur Jordan Kerner.

Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. L’engrenage commence… Entre thriller familial et drame social, " Pris de court " de la réalisatrice Emmanuelle Cuau dresse le portrait d’une mère fort dépourvue. Il y est question d’amour maternel et des limites que l’on est prêt à franchir pour protéger ses enfants. Le talent de Virginie Efira n’est plus à démontrer et une fois encore, elle se révèle épatante en mère touchante et dépassée par la situation. Interviews de Virginie Efira et de la réalisatrice Emmanuelle Cuau.

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable… Duo de chocs, Camille Cottin en jeune fille rangée et Juliette Binoche en mère délurée et irresponsable promettent des étincelles dans l’hilarant " Telle mère, telle fille ". Interviews de la réalisatrice Noémie Saglio et de Camille Cottin.

Attention voici le projet tant attendu et tant redouté des amateurs de mangas ! " Ghost in the Shell " de Masamune Shirow est sans doute l’un des œuvres les plus appréciées de la culture japonaise et une source d’influence hors du commun depuis sa création en 1989. L’adaptation live qui plus est passée à la moulinette hollywoodienne a de quoi effrayer le monde geek et les aficionados du manga futuriste cyberpunk. Fort heureusement, les premières images ont rassuré tout le monde tant l’univers visuel semble avoir été reproduit avec soin. Emmené par Scarlett Johansson dans le rôle principal du cyborg, de Michael Pitt et de Juliette Binoche et réalisé par Rupert Sanders, le projet semble bien parti pour satisfaire tant les amateurs de science-fiction que les plus fervents admirateurs de la bande-dessinée. Interviews de l'équipe du film.

L’humoriste belge, animateur et chroniqueur sur France Inter Alex Vizorek à une actualité bien chargée ! Entre son one-man-show " Alex Vizorek est une œuvre d’art " et son actualité littéraire " Chronique en Thalys ", cet érudit se passionne pour tous les arts et le cinéma en particulier. Il revient sur les films qui l’ont le plus marqué, de classiques du cinéma, aux films populaires en passant par des choix plus pointus, ce garçon est plein de surprises et il est l’invité de la séquence " Selfilm ". Interview d’Alex Vizorek.

