Guillaume Canet et Marion Cotillard dans « Rock’n Roll », " Lion " et le retour de Shyamalan avec " Split "

Guillaume Canet a 43 ans. L’âge de la remise en question. Salué comme un des acteurs les plus appréciés de sa génération, il perd pied le jour où une jeune comédienne lui apprend qu’il n’est plus l’objet de désir qu’il pensait. Sans crier gare, Canet entame une crise existentielle qui va profondément étonner son entourage. Projet original où il se met en scène aux côtés d’acteurs célèbres comme sa femme à la ville, Marion Cotillard, " Rock’n’roll " est une hilarante plongée surréaliste dans la vie d’un acteur connu de tous. Un film qui brise les codes classiques de la comédie que l’on n’oubliera pas de si vite ! Interview de Guillaume Canet et de Marion Cotillard.Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans la plus extrême pauvreté. À 5 ans, il se retrouve séparé de sa famille. Errant dans les rues de Calcutta, il est récupéré par la police et placé dans un orphelinat. Adopté par une famille australienne, il déménage dans un pays où il va s’intégrer à une autre culture, loin de ses origines. Drame sur le déracinement et la recherche de soi, " Lion " est un bouleversant voyage qui a reçu 6 nominations aux Oscars et qui s’appuie sur un casting de luxe rassemblant Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman.

M. Night Shyamalan, réalisateur américain d’origine indienne s’est imposé comme un des nouveaux maîtres du thriller après les succès de " Sixième Sens ", " Incassable " ou encore " Le Village ". Il a beaucoup perdu de sa superbe ces dernières années avant de signer un petit succès avec le modeste " The Visit ". Son nouveau film " Split " s’annonce comme une nouvelle surprise dans laquelle James McAvoy est Kevin, l’homme aux 23 personnalités. Partant d’une idée de base plus qu’intrigante, ce thriller psychologique a déjà rencontré un vif succès depuis sa sortie et s’annonce comme le buzz du moment ! Interviews.

" Dernières nouvelles du Cosmos " est un documentaire poignant de Julie Bertuccelli sur le parcours incroyable d’Hélène, une jeune autiste qui n’a jamais appris à lire et à écrire et qui pourtant va commencer une nouvelle vie consacrée à l’écriture en assemblant des mots et des phrases à l’aide d’une boîte remplie de lettres en carton. La réalisatrice et documentariste l’a suivie sur une période de deux ans, seule derrière la caméra. C’est ainsi que, petit à petit, un véritable film est né sur ce destin incroyable mais vrai d’une jeune fille talentueuse. Un documentaire qui se révèle comme une superbe réflexion sur la création, la différence et la poésie. Interview de la réalisatrice Julie Bertuccelli.

Denzel Washington, grand acteur américain s’il en est, passe aussi de temps en temps derrière la caméra. " Fences " est l’adaptation de la pièce de théâtre d’August Wilson qui a reçu le prix Pulitzer en 1987. Denzel Washington connait bien la pièce puisqu’il a remporté un Tony Award pour sa prestation dans le rôle de Troy Maxson en 2010, celui d’un ancien joueur de la Negro League de baseball, devenu éboueur dans les années 50. Multi-nommés aux Oscars, cette transposition sur grand écran du parcours d’une famille d’afro-américaine est un drame élégant et intense qui bénéficie aussi de l’interprétation poignante de Viola Davis.

Un dernier mot sur le festival Anima, le rendez-vous annuel qui met à l’honneur le cinéma d’animation et qui se déroulera du 24 février au 5 mars à Flagey.

