ENORME boulette aux Oscars 2017

On pourrait croire à une bonne blague ! Lorsque l'acteur-réalisateur Warren Beatty ouvre l'enveloppe qui contient le nom du lauréat de l'Oscar du meilleur film, il hésite à plusieurs reprises et tire une drôle de tête. La salle entière rie pensant qu'il s'agit d'un effet comique ! Finalement, Faye Dunaway, qui remet également ce prix, annonce "La La Land" ... par erreur !

Et c'est là que le pire arrive ! Toute l'équipe de La La Land monte sur scène. Les producteurs entament leurs remerciements. On sent que l'émotion est à son comble. Quand, après 2 minutes, le rêve s'écroule : " Les gars, il y eu une erreur ! Moonlight, c'est vous qui avez gagné ! Ce n'est pas une blague ! ", annonce Jordan Horowitz, l'un des producteur, dans le micro.