Christian Clavier et Ary Abittan dans "A bras ouverts", Matthew McConaughey, l'équipe de "Boule et Bill 2" et le retour des "Power Rangers" !

On ne change pas une équipe qui gagne ! Après le raz-de-marée " Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? " Philippe de Chauveron retrouve Christian Clavier et Ary Abittan pour une nouvelle comédie sociétale où ils abordent la question délicate des personnes tziganes. Un intellectuel bobo appelle les foyers plus aisés à accueillir chez eux les familles dans le besoin. Lors d'un débat télévisé, son opposant lui reproche de ne pas appliquer ce que lui-même préconise. Alors coincé, il accepte le défi. Le soir-même, une famille de Roms sonne à la porte de sa villa et l'écrivain se sent obligé de les héberger. Avec humour et bienveillance, le trio ré-adapte à la sauce " sujet sensible " le traditionnel canevas de l’invité gênant au sein du domicile familial. La bonne humeur générale véhiculée dans " À bras ouverts " et l’investissement de l’équipe garantissent-ils une comédie aussi réussie que celle qui avait réuni plus de 12 millions de spectateurs en France ? Réponse dans l’émission ! Interviews de toute l’équipe du film.

Rien ne va plus dans la famille de " Boule & Bill " ! Dans ce second opus, Boule tombe amoureux, un nouvel élève, un brin agaçant, fait son apparition et le père de famille, en manque d'inspiration, fait souffler un vent de révolte sur le paisible équilibre de la famille. Adapté de la bande dessinée créée en 1959 par Jean Roba, cette suite est mise en scène par Pascal Bourdiaux. On retrouve Franck Dubosc dans le rôle du père tandis que Marina Foïs cède sa place à Mathilde Seigner. " Boule & Bill 2 " s’adresse toujours aux enfants et fait la part belle à la fraîcheur et la tendresse de cette vie de famille attachante. Interviews des enfants (Charlie Lengendries, Lionel Malempré, Albane Masson et Eliott Goldberg) et de Franck Dubosc.

Kenny Wells a grandi dans le milieu des chercheurs d’or. Il s’envole en Indonésie avec la conviction qu’il va trouver de l’or dans l’une des jungles les plus denses du monde. Lorsque sa découverte porte enfin ses fruits, il va devoir affronter la nature, les institutions financières de Wall Street et les pires complots… En plus d’être une libre transposition d’un scandale financier survenu à la fin des années 80, " Gold " marque avant tout la nouvelle transformation physique de Matthew McConaughey ! Loin de la maigreur qui le caractérisait dans " Dallas Buyers Club ", il devient bedonnant et affiche une profonde calvitie dans cette satire du capitalisme où l’humour n’est jamais bien loin ! Interviews exclusives du réalisateur Stephen Gaghan, de Matthew McConaughey et de Édgar Ramírez.

Nous reviendrons sur quelques rôles marquants dans la carrière de Matthew McConaughey qui n'a jamais hésité à se transformer physiquement : sa performance oscarisée dans "Dallas Buyers Club" et avant cela "Amistad", "Reign of Fire", tant de films dans lesquels cet acteur caméléon s'est investi pour livrer des compositions très personnelles et acclamées par le public.

" Orpheline " est le portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, adolescente ballottée de fugue en fugue, jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe pour devenir enfin une femme accomplie. Véga Cuzytek, Solène Rigot et les deux Adèle que l’on ne présente plus, Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel, incarnent tour à tour une seule et même héroïne. Arnaud des Pallières souhaitait mettre en scène un portrait de femme après avoir porté beaucoup d'attention aux personnages masculins. Cet ambitieux drame sur la lutte d’une femme pour sa vie, sa liberté et son identité a notamment remporté le Bayard d'or du meilleur film au Festival de Namur l’an passée. Interviews du réalisateur Arnaud des Pallières et de l’acteur Sergi López.

Enfin ! Depuis le temps qu’on l’attend : c’est le retour des " Power Rangers " ! Cinq lycéens ordinaires sont choisis par le destin pour sauver la planète. Ils devront surmonter leurs problèmes du quotidien et maîtriser leurs pouvoir de Rangers avant qu'il ne soit trop tard… Les super-héros costumés qui ont fait la joie et le bonheur de tous les enfants reviennent au cinéma dans un reboot. La recette n’a presque pas changé : des effets spéciaux bigger than life, une esthétique kitsch, des supers méchants vraiment très méchants et un sens du spectacle assumé ! Plaisir coupable ou non " Power Rangers " est une vraie madeleine de Proust dans laquelle on retrouve Bryan Cranston et Elizabeth Banks. Interviews de l'équipe du film.

