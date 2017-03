"Chips", tout le casting de "La Belle et la Bête" et le documentaire "Enfants du Hasard"

Les séries cultes du petit écran ont toujours la cote ! " The Man from UNCLE ", " Equalizer " et " Absolutely Fabulous " sont quelques exemples récents d’adaptation au cinéma. Le duo de policiers Jon Baker et Frank Poncherello qui sillonnaient à la fin des années 70 les côtes californiennes sur leurs cylindrées reprennent du service dans " CHiPS ", une transposition plus parodique du modèle d’origine comme l’a été le diptyque des " Jump Street ". Pas question de prendre au sérieux ces deux flics gaffeurs qui accumulent les cascades foireuses et les interventions ratées. L’acteur et humoriste Dax Shepard se glisse dans la peau du grand blond et Michael Peña devient le portoricain au grand cœur. Humour, action, références et romance crypto-gay sont les maîtres-mots de cette comédie explosive ! Interviews de l’équipe du film.

On reste dans le domaine de l’adaptation avec le film suivant, relecture-live très attendue d’un des grands classiques de Disney : " La Belle et la Bête ". Attendu est un faible mot tant Disney a cultivé le buzz autour de ce qui s’annonce comme la plus ambitieuse transposition à ce jour, avec un casting impérial à l’appui : Emma Watson, Kevin Kline, Ian McKellen, Ewan McGregor et Emma Thompson. Cette nouvelle version bénéficie d’une direction artistique de premier ordre et d’effets spéciaux aux petits soins pour aboutir à l’une des plus belles réussites que le studio ait jamais espérées en prise de vue réelle ! Interviews de l’équipe du film.

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu. Femme fantasque et égoïste, elle est son exact opposé. Après plusieurs années de silence, les deux femmes vont se retrouver et leur opposition va se muer en quelque chose de plus profond… La rencontre choc entre Catherine Deneuve et Catherine Frot a lieu sous la caméra de Martin Provost, cinéaste remarqué par " Séraphine " ou " Violette ". Avec sensibilité et pudeur, il dessine la rencontre atypique de deux caractères très différents qui devient source de complémentarité, d’échange et de sagesse. Olivier Gourmet accompagne ce duo d’actrices impériale dans ce film touchant ! Interview du réalisateur Martin Provost.

Dans la petite école communale de Cheratte en province de Liège, des élèves issus de l’immigration terminent leur cycle d’études primaires avec Brigitte, une institutrice bienveillante, dont l’enthousiasme construit ses écoliers dans un monde en mutation. Le film suit ces petits-fils de mineurs, alors qu’une partie de leurs ainés se sentant stigmatisés font le choix d’un repli identitaire. Ce film met en lumière la manière dont les enfants cherchent à se construire dans la société actuelle. On saisit leurs doutes, leurs interrogations, leur recherche d’un sens à leur vie, mais surtout leurs espoirs et leur vision du futur. Ode à la vie " Les Enfants du Hasard " capte la spontanéité, le plaisir d’être et la fin de l’enfance sous le regard du documentariste belge Thierry Michel (L'Homme qui répare les femmes : La Colère d'Hippocrate) et de Pascal Colson. Interviews des réalisateurs.

Le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki présente son nouveau film " The Other Side of Hope ", six ans après " Le Havre ". Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. Après une longue pause, le cinéaste revient en force avec cette histoire qui s’attache avec un regard humain sur la question des réfugiés en Europe. Avec l’humour pince-sans rire qui le caractérise, Kaurismäki s’est vu décerné l’Ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale.

