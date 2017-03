Alexandra Lamy dans "L'embarras du choix", le film-choc "Grave", Abel & Gordon et le nouveau James Gray

La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place… Le prolifique Eric Lavaine retrouve Alexandra Lamy un an après " Retour chez ma mère " avec " L’embarras du choix " qui n’est pas sans évoquer Bridget Jones. Arnaud Ducret, Sabrina Ouazani, Anne Marivin et Jérôme Commandeur complètent le casting de cette réjouissante aventure. Interviews du réalisateur Eric Lavaine et d’Alexandra Lamy.

Attention, voici le projet-événement qui fait beaucoup parler de lui ! " Grave " est un film excitant et dérangeant qui va secouer le grand écran. Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est sur le point d’intégrer l’école véto. Mais, à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue pour la première fois de sa vie. Justine va découvrir sa vraie nature. Sur une idée de départ digne d’un film d’horreur, la réalisatrice Julia Ducournau transcende son sujet par un sens aigu de l’esthétique et de la mise en scène. Dérangeant et cru, " Grave " est à réserver à un public averti mais ce premier long métrage procure une dose d’adrénaline salvatrice dans le cinéma français ! Interview de la réalisatrice Julia Ducournau.

James Gray est un cinéaste rare et très apprécié. Il nourrit depuis longtemps le projet qu’il concrétise enfin, " The Lost City of Z ", un film d’aventure historique adapté d’un roman lui-même inspiré des aventures de l’explorateur britannique Percy Fawcett. Celui-ci a disparu les jungles brésiliennes en tentant de trouver une cité perdue datant de l'Atlantide. Tournage épique dans la jungle, désistements de plusieurs acteurs pour le premier rôle, réticences des studios... Le film, présenté à la Berlinale, a mis presque sept ans à voir le jour. Captivant de bout en bout, ce film fleuve à la photographie superbe s’appuie sur une distribution alléchante : Charlie Hunnam, Robert Pattinson et Sienna Miller.

Le romancier, poète, chroniqueur, scénariste et dramaturge belge Tom Lanoye voit son roman autobiographique " La Langue de ma mère " (Sprakeloos) porté à l’écran par la réalisatrice Hilde Van Mieghem. L’évocation de la mort de sa mère, une actrice amateur qui perd l’usage de la parole à la suite d'un accident cérébral, aboutit à un très beau film chargé d’émotion où la question du deuil est abordée avec beaucoup de maturité. Le rire se dispute aux larmes dans cette nouvelle pépite du cinéma flamand ! Interview de l’auteur Tom Lanoye.

L’indissociable duo cosmique Abel & Gordon est de retour avec son quatrième film ! " Paris pieds nus " est le récit burlesque et poétique de Fiona, une bibliothécaire canadienne qui débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. Ce nouvel essai contient tout ce qui fait le sel et l’ADN de ces deux artistes : de l’humour, des gags visuels et une fantaisie très personnelle. Pierre Richard et la regrettée Emmanuelle Riva dans son dernier rôle complètent ce conte original. Interview d’Abel & Gordon.

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.

Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… Florence Foresti s’offre un premier rôle dramatique dans le premier film d’Anne-Gaëlle Daval. Accompagnée de Mathieu Kassovitz, Jonathan Cohen et Nicole Garcia, elle se révèle épatante dans " De plus belle ", un portrait très réussi et touchant d’une femme qui se reconstruit.

