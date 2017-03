Signé Taloche vous ouvre les portes de sa clinique du rire, ce vendredi 31 mars sur la Une !

Signé Taloche vous ouvre les portes de leur "Clinic" ce vendredi 31 mars sur la Une ! A l’accueil de cet hôpital du rire, vous retrouverez la charmante réceptionniste, Cathy Immelen, chef d’orchestre de cette soirée entre médecins et patients. La miss cinéma de la RTBF, désormais hôtesse de l'hôpital du rire, jonglera entre les artistes internés et des médecins chevronnés. Parmi ceux-ci : les humoristes Ary Abittan, Elodie Poux, Zidani, Yohann Métay, Ben , les clowns Elastic, Gromic et la comédienne Laurence Bibot.