Fêtez Noël avec les Frères Taloche et leurs invités, ce 24 décembre à 20h55 sur La Une!

Ce 24 décembre, Signé Taloche vous proposer de fêter Noël en joyeuse compagnie!

Bruno et Vincent Taloche vous invitent à faire la fête avec, en cadeaux, des artistes de haut rang!

A l'affiche de ce somptueux Noël, la comédienne et humoriste Virginie Hocq, accoutrée majestueusement pour l'occasion, l'humoriste Jean-Yves Lafesse connu pour ses canulars téléphoniques, Kody le chroniqueur caméléon du "Grand Cactus", Monsieur Fraize génie pour certains, imposteur pour d’autres, ou encore, Jean-Luc Lemoine, humoriste et chroniqueur dans "Touche Pas à Mon Poste" !

Une belle bande qui illuminera votre soirée, tout comme le magnifique Théâtre de Spa, où s'est enregistrée l'émission !

La contorsionniste mongole Heejin Diamond et le magicien Olivier Maricoux rejoindront également les Frères Taloche pour ajouter une touche de magie au spectacle.

Le mime des temps modernes Jovany et le quatuor musical Salut Salon seront aussi au rendez-vous pour combler ce réveillon inoubliable !

Et ce n'est pas tout, un autre cadeau s'est glissé sous le sapin... Durant toute la soirée Bruno et Vincent vous proposeront de redécouvrir leurs plus belles présentations de Noël, depuis leurs débuts en 1999. Souvenirs hilarants au rendez-vous!

Signé Taloche fête Noël, ce samedi 24 décembre à 20h55 sur La Une!