Les acteurs de "La Trêve" et "Ennemi public" héros d'une webserie TRES novatrice

White Pig (harcelée) est une expérience théâtrale en 360° sur le cyber-harcèlement à l'école. Ça parait compliqué ? On vous explique...

Une fiction 360° permet à l’internaute de se balader à 360 degrés dans l'image. Le son est également spatialisé. Le spectateur peut ainsi se balader dans les différentes pièces, en fonction de ce qu’il s’y passe, tout cela grâce au son qui lui permet de s’orienter.

Il s'agit d'une collaboration entre la RTBF avec le Théâtre de Liège afin de présenter cette fiction en 5 épisodes pour sensibiliser à la problématique du harcèlement scolaire, notamment via les réseaux sociaux.

White Pig nous raconte l'histoire de Camille, 15 ans, qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans un quotidien rempli d’humiliations, de pièges et de menaces. Autant de jeux que la bande de harceleuses aime réinventer et amplifier sur Internet.

Au casting, 4 acteurs belges : Delphine Peraya mais aussi Jasmina Douieb et Catherine Salée qui interprétaient respectivement la psychologue et la bourgmestre dans "La Trêve" et Laurent Caron, le frère Thomas dans "Ennemi Public".