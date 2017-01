"Section de recherches" : pourquoi prendre le risque de tout perdre ?

Le 4ème épisode de cette nouvelle saison s’intitule "Grande redistribution". Celui-ci raconte l'histoire d'un vigile de supermarché, Michel retrouvé battu à mort sur une plage.

La veille, il fêtait avec sa femme et son fils la fin d'une longue période de stress et de tensions. Il a enfin signé un CDI et réussi à garder leur maison. Mais la stupeur s'empare de sa femme lorsqu'elle découvre que Michel avait démissionné avant la fête. Pourquoi prendre le risque de tout perdre ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce samedi 14 janvier sur La Une !