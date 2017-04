Section de recherches : il y aura bien une saison 12

Cette onzième saison a été marquée par un autre événement de taille : le départ de la commandante Nadia Angeli, incarnée depuis le tout premier épisode par Chrystelle Labaude.

Contactée par Télé Star il y a quelques semaines, la comédienne regrettait que son personnage ait été au fil des années délaissé par les scénaristes: "Alors que nos visages racontent une histoire et que la moitié de la population féminine a plus de 50 ans, c'est beaucoup plus difficile pour une comédienne de travailler passé un certain âge. Sauf pour les plus connues".

Malgré tout, Chrystelle Labaude reste sereine et n'exclue pas un possible retour au sein de l'équipe : "Si l'on considère que mon personnage manque à la série et qu'un retour est possible avec un peu plus de chair et de corps, je pense que je reviendrai".