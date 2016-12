"Section de recherches", 11e saison inédite sur La Une !

Après avoir mis sa vie en péril pour sauver le fils de Lucas, Sara tente de se remettre doucement de ses blessures. Cet épisode traumatique sera au cœur des intrigues de la 11e saison inédite de "Section de recherches". Le capitaine Bernier, incarné par Xavier Deluc, et son équipe sont de retour pour 14 épisodes de 52 minutes réalisés par Jean-Marc Thérin. Après l'incendie des locaux de la section de recherches, les personnages vont devoir se reconstruire dans un nouvel environnement et de nouveaux décors. La saison 11 annonce également le retour de Leslie Sorel, la petite protégée du capitaine Martin Bernier, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle recrue prénommée Sophie et le retour du lieutenant Camille Chatenet. Un final surprenant et riche en rebondissements clôturera la saison, avec un épisode particulièrement haletant.

Dans son monde (1/14)

Sara se remet difficilement de la balle reçue en pleine poitrine quelques mois plus tôt. En plein footing dans l'arrière-pays, elle est désorientée par un coup de feu et découvre le corps d'une femme. C'est Céline Mac Gill, thérapeute dans un centre de soin pour autistes. A ses côtés, prostré, Nathan, l'un de ses jeunes patients. La SR découvre un médecin iconoclaste, aux techniques controversées. Que se passe-t-il au centre ? Que faisait Nathan hors des murs ?

Mauvaise blague (2/14)

Flavie fête ses 19 ans entourée d'Hugo, son amoureux, et de sa bande d'amis. Elle est aux anges, mais le réveil est cauchemardesque. Ligoté à une chaise, Hugo est mort, un tournevis planté dans le cou. A ses pieds, Flavie, inconsciente... Et dans leur chambre, indemne, Mathis, leur fils de 9 mois. Pourquoi s'en être pris à ces jeunes parents ?

