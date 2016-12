Une commune sur deux en manque de généralistes

Lincent est une commune de la région liégeoise déclarée officiellement en pénurie de médecins par la Région Wallonne. Deux médecins pour 3200 habitants, c'est peu. Et Lincent n'est qu'un exemple parmi d'autres.

Les généralistes en exercice sont aujourd’hui surchargés, au bord du burn-out et la relève ne semble pas se presser au portillon. C’est une pénurie qui pourrait bien empirer dans les années à venir. Selon Etienne De Clercq, président du centre d’information sur les professions médicales (UCL), "tous les indicateurs montrent que l'on va vers une situation encore plus compliquée."

Un quart des médecins généralistes en activité a dépassé l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, il faudrait près de deux jeunes médecins pour remplacer un médecin de 55 ans puisque les aspirations ont changé. Les jeunes travailleurs privilégieraient davantage leur vie privée et ne souhaiteraient plus consacrer tout leur temps à leur patientèle comme cela pouvait être le cas avant.