Serons-nous bientôt immortels ?

Toutes ces avancées scientifiques et médicales se font en Europe mais nous sommes encore très loin de ce qui se passe Outre-Atlantique. A San Francisco dans la célèbre Silicon Valley, les géants du numérique investissent massivement dans la santé. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a par exemple lancé un plan de trois milliards de dollars pour éradiquer l’ensemble des maladies humaines d’ici 2100. Pour les dirigeants de la Silicon Valley, la mort constitue la dernière frontière, l’ultime limite qu’ils entendent bien dépasser grâce aux nouvelles technologies.



Etablie sur l’un des plus grands sites de recherche de la NASA, la Singularity University, l’université de la singularité financée entre autres par Google. Cette faculté du futur propose aux dirigeants d’entreprise des cours intensifs au prix exorbitant : 12.000 euros pour 7 jours.



On y prêche les grands principes du transhumanisme. Un courant de pensée bien installé au cœur de la Silicon Valley selon lequel les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle vont révolutionner le monde de façon exponentielle. "Vous avez sans doute vu qu’on place des implants rétiniens dans les yeux des gens pour qu’ils puissent voir, explique Michael Gillam, Spécialiste de la médecine du futur. L’œil humain peut voir environ 600 millions de pixels, c’est la résolution de nos yeux. Ces puces qu’on place aujourd’hui sont d’environ 1600 pixels. Il y a donc encore du chemin à faire ! Mais si on regarde les données, on se rend compte que l’amélioration de cette résolution est exponentielle. Si cette tendance continue, dans une vingtaine d’années, les puces qu’on place dans les yeux seront équivalentes à la vision humaine. Ce qui veut dire que 2 ans plus tard, cette résolution va doubler. Et 2 ans après, elle va encore doubler, et encore doubler. Cela veut dire que dans le futur, le fait de soigner les personnes aveugles nous permettra d’avoir une vue surhumaine. Nous serons même jaloux des gens nés avec ce handicap, parce qu’ils auront de meilleurs yeux que nous."