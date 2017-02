Radars: la bourse ou la vie?

En 2015, 1 063 514 infractions ont été enregistrées au sud du pays. Les excès de vitesse concernent 758 000 infractions soit 71% du travail répressif policier.

Chez nous, on suit le modèle français de la tolérance zéro. Tant pis si la France présente, elle aussi des statistiques à la hausse. En 2015, 326 personnes ont perdu la vie sur les routes wallonnes, 732 dans tout le pays, C'est plus qu'en 2014. Pourtant les radars devaient contrer la vitesse et diminuer le nombre de tués. Côté sécurité routière c'est donc un échec. Côté recettes, par contre, c'est un succès. La vitesse a coûté 400 millions d'euros aux contrevenants en 2015. Le Fédéral a gardé 260 millions en trésorerie. Police et zones locales reçoivent 98 millions d'euros, la justice et la mobilité étant crédités de 42 millions. Enfin, la Région wallonne reçoit 4 millions qui sont versés dans un "fonds des infractions routières régionalisées".

Les radars sont impitoyables avec les excès de vitesse mais ces engins ne sont pas vraiment tolérés par les automobilistes non plus. Beaucoup parlent de pièges, de manque de tolérance et d'objectifs bien éloignés de la sécurité routière comme Arnaud Kempeners. Il a fondé, il y a dix ans, le parti "Non aux radars" : "Avec 1 km/h de différence, on ouvre sa boite aux lettres et on reçoit 50 euros à payer. Alors est-ce qu’après, on se fait une remise en question parce qu’on a roulé 1 km/h trop vite ? Non ! On a l’impression d’avoir un racket permanent. Je ne pense pas qu’il y ait une quelconque responsabilisation à mettre des radars. C’est comme quand on a des enfants, ce n’est pas en les punissant sans cesse pour rien qu’on arrive à les responsabiliser."