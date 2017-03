Très peu de personnes connaissent vraiment Nethys et comprennent le système. Mais il y a ceux qui en font partie intégrante : l’architecte Stéphane Moreau, bien sûr, mais également d’autres hommes politiques liégeois ; le socialiste André Gilles, le CDH Domnique Drion et le MR Georges Pires. Les 3 partis traditionnels sont impliqués dans la structure et chacun y a des hommes qui en ont largement tiré profit.

Tous les partis traditionnels sont donc mouillés à des degrés divers : le PS, le CDH et le MR avaient tous des élus qui ont touché de l’argent au sein de Nethys ou dans les comités de secteurs de Publifin mais tous, ECOLO compris cette fois, ont voté la mise en place des comités de secteur et leur généreuse rémunération. Alors comment ces pratiques ne sont-elles alors pas remontées jusqu’au sommet des partis francophones ? François Gemenne, Politologue spécialiste des migrations à l’ULG évoque un système de nature mafieuse : "On est ici face à une sorte de collusion d’intérêts. Ils se tiennent tous entre eux. Ils vont en quelque sorte faire leurs propres lois. C’est pour ça que tout le monde clame qu’il n’y a rien d’illégal dans le système Publifin. Et ils vont utiliser cette collusion d’intérêt pour s’attribuer des marchés, des mandats, de l’argent, de l’influence en jouant sur cette sorte de loi du silence. Quiconque mettrait en cause le système serait considéré comme traitre à la cause liégeoise."

La loi du silence semble être la règle d’or. Mais certains ont choisi de parler pour Questions à la Une. L’enquête de Sylvie Duquenoy et Laurent Mathieu, "Publifin : le win for life politique ? " est à revoir sur Auvio.