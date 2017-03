Les transgenres et la médecine de demain se devoilent dans Questions à la Une

2. Serons-nous bientôt immortels ?

Séquençage de l’ADN, prothèses bioniques, impression 3D de tissus humains… Autant de techniques de pointe qui ont ou vont révolutionner la médecine et notre santé. La technologie avance à pas de géants, si bien que certains le pensent, l’homme pourrait bientôt vivre plus longtemps qu’aujourd’hui et pourrait même un jour, atteindre l’immortalité. Mais ce mythe qui traverse nos sociétés depuis la nuit des temps est-il vraiment en passe de devenir réalité ? Dans quelles conditions pourrait-il se réaliser et qui pourra y accéder ?

L’équipe de Questions à la Une est allée à la rencontre de ceux qui innovent et préparent la médecine de demain, elle a essayé de comprendre qui investit en la matière et si cette quête de l’immortalité est bien raisonnable.

Une enquête de Sarah Heinderyckx et Guillaume Wollner