Les sujets que vous avez préférés en 2016

Politique, santé, consommation... Questions à la Une a mené de nombreuses enquêtes inédites en 2016. Vous avez toujours été fidèles aux rendez-vous du mercredi et certains thèmes semblent vous avoir tout particulièrement marqués.

Sur notre site Internet, vous avez été bon nombre à vous intéresser à notre émission sur les adoptions forcées et les grands prématurés et à notre enquête exclusive sur le chocolat belge. En mai 2016, Questions à la Une vous a également proposé de découvrir un documentaire exceptionnel tourné au cœur d'une cellule djihadiste française et cet article est celui que vous avez le plus lu sur Internet.

Récemment, nous avons proposé de nous donner votre avis sur les sujets diffusés ces derniers mois via un petit sondage en ligne. Voici votre top 3:

1. "Le travail peut-il nous rendre malade ?", une enquête de Guillaume Wollner diffusée en septembre 2016.

2. "Les déchets wallons: votre santé en danger?, une enquête de Laurent Mathieu, diffusée en septembre 2016.

3. "Où sont passés les médecins?", une enquête d'Aurélie Fogli et Stéphanie De Smedt, diffusée en décembre 2016.

Merci pour votre fidélité et l'intérêt constant que vous portez à l'émission. 2017 s'annonce riche en enquêtes inédites.