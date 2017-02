Les seniors au coeur de Questions à la Une

En 2040, une personne sur quatre aura plus de 65 ans. Devant cette réalité inéluctable, de plus en plus d’initiatives économiques voient le jour dans un marché gigantesque où tout le monde veut sa part du gâteau. En France, où les revenus générés par les seniors sont estimés à 20 milliards d’euros, des centres de développement technologiques spécialisés ont même vu le jour et présentent de solides perspectives de développement. Marketing ciblé, voyages à la carte, services à domicile et loisirs adaptés … tout est bon pour capter le pouvoir d’achat des seniors les plus nantis. Car dans certains domaines, comme l’immobilier, la majorité des loyers de " résidence services " atteignent des niveaux records bien au-delà des possibilités financières de la grande majorité des aînés. Dans ce contexte d’allongement constant de la durée de vie le marché des seniors est-il "le nouvel Eldorado économique ?"

Une enquête de Thomas Rorive