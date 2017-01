Les radars et les garagistes à la loupe

Les politiques de sécurité routière sont rarement évaluées. Quels sont alors leurs réels impacts sur les accidents ? Questions à la Une s'est intéressée à la répression policière majeure en termes de moyens : les radars de vitesse. On en compte près de 2000 sur nos routes. D'après l'IBSR, la vitesse est la cause de près de 30% des accidents mortels. En y consacrant plus de 70% des actions policières, les autorités espéraient diminuer le nombre de tués. Mais c’est l’inverse qui se produit. Depuis 2 ans, nous devons même constater une augmentation des décès sur nos routes.

Par contre, nombreux sont ceux qui dénoncent des machines à fric. En 2015, les radars ont rapporté 400 millions d'euros, la moitié de la France !

Alors, les radars servent-ils la sécurité routière ou les caisses de l'Etat ?

Questions à la Une répond à la question au terme d'une enquête menée en Belgique auprès des pro et des anti-radars mais aussi en France, en Allemagne et en Angleterre où les approches sont très différentes.

Une enquête d'Olivier Badart