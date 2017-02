Les parfums composés à 90% d'eau et d'alcool

En règle générale, dans les eaux de parfum et eaux de toilette, les produits les plus courants en parfumerie, on trouve pour 85 à 90 % d’alcool (et/ou de l’eau) et 10 à 15% de matières olfactives. Des ingrédients olfactifs qui s’y retrouvent donc en petite proportion mais qui peuvent être très nombreux : jusqu’à 200 matières premières, naturelles et synthétiques, peuvent se retrouver dans ce qu’on appelle le "jus", le parfum pur avant qu’il soit dilué dans l’alcool.

Cependant, même si les matières premières coûtent cher, elles sont utilisées en très petite quantité dans les parfums. Après analyse dans les laboratoires de chimie de l’UCL, le Professeur Istvan Marko a estimé le prix moyen du contenu réel d’un flacon de 50 ml: "3 à 5 € pas plus".

Mais ce qui fait surtout le prix de vente du flacon, c’est l’emballage, le marketing, la distribution, les publicités somptueuses et leurs stars, le positionnement comme produit de luxe.