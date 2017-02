L’immobilier pour seniors se porte lui aussi à merveille. Les prix atteignent des niveaux records tant à la vente qu'à la location. Et les résidences de repos “4 étoiles” poussent comme des champignons… tout y est prévu pour les plus nantis avec un loyer mensuel pouvant aller jusqu'à plus de 3000€.

Ce secteur privé, de plus en plus présent sur le marché, influence aussi le prix des structures "publiques" ou "associatives". Ces structures en viennent également à augmenter leurs loyers. En cause: des financements réduits, des nouvelles normes imposées et une offre de places limitée par rapport à la demande.

Si certaines personnes âgées peuvent se permettre de ne plus regarder à la dépense, d’autres n’ont même pas de quoi se payer une maison de retraite. Fabienne Bogaert est une jeune retraitée. Avec ses 1200 euros de pension, une maison de repos rimerait forcément avec de grands sacrifices: "Si je suis absolument obligée d’aller en maison de retraite, je dois vendre ma maison. Ces endroits chics et chocs, parfois tape-à-l’œil, je ne saurais pas me permettre. Je ne saurais me permettre qu’une chambre à deux lits avec une voisine qui, j’espère, sera agréable parce qu’on ne choisit pas malheureusement".

Selon Solidaris, trois seniors sur quatre n’ont pas les ressources suffisantes et cette tendance risque de s’accentuer à l’avenir. Dans les 40 prochaines années, une personne sur quatre aura plus de 65 ans.

L'enquête de Thomas Rorive pour Questions à la Une, "Marché des seniors: nouvel Eldorado économique ?", est à voir ou revoir en cliquant ici.