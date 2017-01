La Flandre a-t-elle pris le pouvoir en Belgique?

2. – Faut-il quitter Bruxelles ?

2016 aura été une année douloureuse pour Bruxelles meurtrie par les attentats du 22 mars. Mais au-delà de cet évènement tragique, au-delà des problèmes liés au " lock down " de la fin 2015, de la polémique de son piétonnier, de sa mauvaise réputation à cause de la fermeture de plusieurs tunnels, Bruxelles reste une ville qui suscite des sentiments complexes d’attirance ou de désamour !

Chaque année, 10.000 familles quittent la ville pour s’installer principalement dans l’une des deux provinces du Brabant. Mais chaque année la population de Bruxelles s’accroit. Certains évoquent même une explosion démographique ! De plus en plus, la population bruxelloise se rajeunit et est d’origine étrangère.

Mais qui sont ceux qui quittent Bruxelles ? Questions à la Une s’est intéressée aux problèmes du coût de l’immobilier, de mobilité, de formation et de chômage, de la crainte d’un prochain manque de places dans les écoles bruxelloises, de l’insécurité.