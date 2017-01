"Il vaut mieux fumer la cigarette électronique que la cigarette normale"

En Europe, six millions de fumeurs ont arrêté la cigarette traditionnelle grâce à la e-cigarette. Pour Vincent Bayer, par exemple, la cigarette électronique a été miraculeuse. Il était fumeur depuis 30 ans quand il a découvert la e-cigarette : "Grâce à la cigarette électronique et à une diminution progressive du taux de nicotine, j’ai réussi à arrêter de fumer entièrement la cigarette et la cigarette électronique aussi. Donc, maintenant, je ne fume plus rien du tout."

Pour des tabacologues comme Laurie Chitussi (CHR Verviers), la cigarette électronique ne constitue pour autant pas un remède miracle pour arrêter de fumer : "Je considère ça plutôt comme un outil supplémentaire pas de première ligne. C’est loin d’être miraculeux. Il y a des personnes qui l’ont utilisé sans succès. Mais c’est un outil quand même parce que pour certaines personnes, c’est nécessaire et utile d’avoir quelque chose pour compenser le geste. On ne l’utilise pas en première ligne parce qu’à l’heure actuelle, on n’est pas encore sûr des effets sur le long terme. On l’utilise dans une perspective de réductions des risques. Il vaut mieux que la personne fume la cigarette électronique que la cigarette normale."

Selon des études, la cigarette électronique semble sûre sur le court et moyen terme. Par contre, il y a toujours des points d’interrogation pour le long terme à cause des colorants et des produits aromatiques utilisés dans la e-cigarette.