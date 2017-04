Près de 3% de la population serait transgenre

Je ressens tant de haine dans l’immensité de ce corps torturant. Il ne voit pas même à quel point son physique est devenu écœurant". Ce texte intitulé "ce corps détestable" est celui de Gary. Il a écrit ces mots en 2010. Ce jeune homme de 22 ans est né fille. Pendant longtemps, il se sent isolé et incompris : "J’ai pensé au suicide parce que quand on se regarde dans le miroir et qu’on n’est pas soi-même, on se dit que ça ne vaut pas la peine de vivre".

Il y a deux ans, Gary se fait opérer. Il subit une ablation mammaire et cela change tout. Il attend maintenant sa prochaine opération qui, pour lui, marquera le début de sa nouvelle vie. Gary a rendez-vous avec le seul chirurgien en Belgique qui opère les personnes transgenres mais l’attente sera longue: "On est un peu inondé d’hommes trans, explique le Dr Sam Monstrey, Chirurgien UZ Gent. Ça veut dire qu’on a une liste d’attente de cinq ans. Le nombre de patients qui se sont présentés ici a triplé. Et jusqu’à il y a cinq ans et surtout il y a dix ans, il y avait trois fois plus de femmes trans que d’hommes trans. Maintenant, je vois quatre fois plus d’hommes trans que de femmes trans. C’est comme ça en Belgique mais c’est un peu partout au monde". Ce chirurgien a déjà réalisé plus de 600 phalloplasties et 1400 vaginoplasties. Pour des personnes venant de l’étranger, le prix de cette opération est de 50 000€. Pour les patients belges, la mutualité intervient et l’opération revient à 2000€.